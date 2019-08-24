خبير سعودي: ركود عالمي يضرب أسواق النفط لهذه الأسباب

قال خبير النفط السعودى عماد الرمال، إن أسعار النفط ستظل تشهد تأرجحا ما بين الارتفاع والانخفاض فى ظل التوترات الجارية فى المنطقة والحرب التجارية بين واشنطن والصين.



وأوضح "الرمال"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أسعار النفط حاجز كسرت حاجز الـ 60 دولارا هبوطا لأول مره خلال ٨ أشهر ، مخالفا معظم التوقعات بارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من علم ٢٠١٩ ، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي والحرب في ليبيا، وعلى الرغم ايضا من خفض الفائدة الأمريكية الذي يرتبط عكسا مع أسعار النفط إلا أن الأسعار تأثرت سلبًا على ضوء الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



ولفت "خبير النفط السعودي"، إلى أن التقارير الصادرة عن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بانخفاض نمو الطلب إذ خفضت الأخيرة نمو الطلب إلى ١.١ مليون برميل يوميًا بعدما كان سقف توقعاتها يشير إلى ١،٤ مليون برميل يوميًا.



وحذر "الرمال"، من التداعيات السلبية جراء استمرارية ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط وانخفاض نمو الطلب العالمي والأجواء الاقتصادية غير المستقرة نتيجة للحروب التجاربيه وهبوط معنويات المصدرين مع ينذر بركود ركود عالمي جديد . يضرب أسواق النفط.



ولكن عاد "الرمال"، ليشير إلى بارقة أمل فى أسواق النفط بعدما أبدت كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة الامريكية تعهدا بإحداث توازن فى الأسعار على أن تبقى ما بين ٦٠ و ٦٥ دولارا.

