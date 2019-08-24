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مرأة

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:34 م
عبير صبري
عبير صبري
ريهام قدري
نشرت الفنانة عبير صبرى علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة لها بملابس البحر، دون أن تظهر جسدها.

واعتمدت عبير صبرى في ظهورها بالصورة علي ملامح وجهها وارتدت قبعة الشاطئ بشريطة سوداء ونظارة شمس، ولم تظهر عبير غير جزء بسيط من رباط المايوه وسلسلة برقبتها صغيرة.

وانهالت التعليقات علي عبير في صورتها حيث ظهرت بدون مكياج وكتب لها البعض: "قمر وجميلة وزي العسل".



💙🦋🥤⛱#abeersabry #abeer_sabry #ماشاء_الله #AA#abeersabryfashion #عبير_صبري
A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial) on Aug 24, 2019 at 6:51am PDT

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