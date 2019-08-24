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أخبار العالم

بعد مصرع 5 أشخاص.. استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:06 م
مريم مرداسي وزيرة
مريم مرداسي وزيرة الثقافة الجزائرية
أ ش أ
ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي ، اليوم / السبت / أن مريم مرداسي ، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ، الذي قبلها.

يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب ، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب " سولكينج ، الذي أقيم مساء /الخميس / الماضي باستاد" 20 أغسطس " في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة.

وكانت السلطات الجزائرية قدأعلنت مصرع خمسة أشخاص نتيجة التدافع الذي وقع في حفل المغني "سولكينج"، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما ، فيما قامت عناصر "الحماية المدنية " بتقديم إسعافات أولية ل86 شخصا آخرين ونقل 32 آخرين إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الجزائرية.

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