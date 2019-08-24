استفزاز جديد من أردوغان.. تركيا موجودة بكامل قوتها في البحر المتوسط

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازته بشأن التنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط حيث أكد أن أنقرة لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تقوم بها في المنطقة، وإنها عازمة على حماية حقوقها أمام سواحل قبرص.





جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، اليوم السبت، أمام حشد من الأتراك خلال زيارة لقضاء "يوسف ألي" التابع لولاية "أرتوين" في منطقة البحر الأسود.





وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.





وأشار أن "كليجدار أوغلو" زعم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقطر.





وتساءل الرئيس التركي عمّا إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.





وأضاف: "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".



