الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة.

الطقس اليوم في مصر

تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 33 إلى 34 درجة، وفي شمال الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة، أما جنوب الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 43 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

رياح محملة بالأتربة وأمطار

يشهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

بينما يشهد الطقس اليوم أيضا، فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على السواحل الشمالية وشمال الوجها البحري.

احذروا ارتفاع الموج

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، حيث يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات مقتطعة

فيما تشهد حركة الملاحة البحرية، خلال الطقس اليوم اضطرابا على بعض المناطق من سواحل خليج السويس، وسرعة الرياح تصل إلى 60 كيلومتر/ الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.