سامي مغاوري يكشف كواليس شخصيته في فيلم ماما وبابا

شارك الفنان القدير سامي مغاوري في فيلم ماما وبابا، من بطولة عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس ووئام مجدي.



وقال سامي مغاوري لـ صدى البلد: “بجسد شخصية مأذون خلال فيلم ماما وبابا وبستغرب من الأسماء والتحول الي حصل ليهم، ويحدث العديد من المواقف الكوميدية”.



فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .



وتألق سامي مغاوري في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن، شارك في بطولته اَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

























https://youtube.com/shorts/3tGQMQ-iQ-U



