من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
إسلام خالد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

زلزال أفغانستان.. مـ.قتل 20 شخصا ومخاوف من ارتفاع عدد الضحايا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء الأحد، شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا إلى العشرات، وفقا لتقديرات أولية.

خالد الغندور بعد هزيمة الزمالك: الهم طايلني وطايلك

علق الإعلامي  خالد الغندور على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك حيث قام بكتابة منشورًا ساخرًا عبر حسابه الشخصي قال فيه: “هههههه علي فكرة فيه ناس كثير دمهم خفيف مش بهزر.. الحياة بقي لونها كارتي والحياة بقي لونها دجلة.. الهم طايلني وطايلك أهم حاجة اللون متغير".

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1-9-2025

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين

أعلنت شركة "إمبري" المتخصصة في الأمن البحري، عن وقوع انفجار في البحر الأحمر بالقرب من سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل.

مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

انفرد موقع صدى البلد بكشف تفاصيل واقعة داخل نادي الزمالك صباح اليوم الاثنين بعد نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأعضاء داخل مقر النادي، وأسفرت عن إصابة سيدة بإصابات بالغة.

انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية

شهدت مدينة مصراتة الليبية، فجر اليوم الاثنين، انفجارا ضخما في مستودع للذخيرة بمنطقة "السكيرات"، ما تسبب في تطاير صواريخ وقذائف نحو أحياء سكنية مجاورة.

استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد الصحفية إسلام محارب عابد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، ضمن سلسلة الهجمات المتواصلة على القطاع.

اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار

أدلت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، البالغة من العمر 29 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال.

