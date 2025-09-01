كريم مغاوري: تعبان جدا.. ادعولي

طمأن الفنان كريم مغاوري الجمهور علي حالتة الصحية، وطلب منهم الدعاء .

قال كريم مغاوري لـ صدى البلد: “تعبان جدا ولكن إن شاء هكون أفضل.. ادعولي”.



وتعرض كريم مغاوري لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال في سابقة لـ صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية.. كانت صعبة جدا واستغرقت 6 ساعات، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.



وشارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع والده الفنان سامي مغاوري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.