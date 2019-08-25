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رياضة

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:52 ص
صدى البلد
حسن العمدة
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أسماء المدربين الأجانب المرشحين النهائيين لتدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي، خلفا لـ مارتن لاسارتي.

وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «اجتمع الكابتن محمود الخطيب، والمهندس عدلي القيعي، وأمير توفيق لدراسة بعض السير الذاتية، والتي انحصرت مؤخرا بين 3 أشخاص، أولهم برازيلي الجنسية، وآخر ألماني، والثالث برتغالي».

واختتم ، «البرازيلي هو أغلب الظن آبل براجا، مدرب الجزيرة الإماراتي».

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