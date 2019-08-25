اختار منتخب الكاميرون .. ما لا تعرفه عن الألماني جويل ماتيب نجم ليفربول

نجح فريق ليفربول في تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم في منافسات الدوري الانجليزي على منافسه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده من النقاط إلي الرقم 6 من مباراتين على التوالي .



نجاح النجم المصري محمد صلاح وتسجيله هدفين لم يخف على عشاق الريدز تألق نجم الوسط الكاميروني جويل ماتيب وتسجيله لهدف مؤثر في فوز ليفربول اليوم ، ومن جانبه يلقي صدى البلد بعض المعلومات المهمة للنجم الأسمر جويل ماتيب .



تاريخ الميلاد كان في الثامن من أغسطس عام 1991 في مدينة بوخوم الألمانية ، ولد ماتيب لاب كاميروني هو جان ماتيب كان يعمل مدرسا للكيمياء في العاصمة الكاميرونية ياوندي ، لعب كرة القدم لفترة بسيطة قبل أن يقرر الهجرة الي ألمانيا، حيث حسم أمره من إتمام دراسته للكيمياء بشكل مكثف هناك واستقر في مدينة بوخوم، وهناك تعرف على السيدة أندريه ماتيب والتي تزوجها في مطلع تسعينيات القرن الماضي.



والدة النجم الشاب تعمل أخصائية بارزة في رعاية من يعانون من مرض فقدان الذاكرة وتعمل ايضا لدى الصليب الأحمر الألماني .



قصة ماتيب مع كرة القدم بدأت في شوارع وحواري مدينة بوخوم عندما كان في عمره ست سنوات ، ومع تعلق الطفل الصغير بالساحرة المستديرة حرصت أسرته التي كانت تعيش في مستوى إجتماعي متوسط على الإهتمام بموهبته الكروية وعلى الفور التحق ماتيب بأكاديمية نادي شالكة أحد أبرز أندية البوندسليجا الألمانية وهو في عمر التاسعة



تدرج في المراحل السنية حتى وصل الي المشاركة مع الفريق الأول عام 2009 وكانت أولى مشاركاته مع شالكة أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ وسجل هدف التعادل.



لعب ماتيب لشالكة سبع مواسم كاملة وتالق في مركز وسط الملعب المدافع ونجح في إثبات جدارته مع الفريق صاحب الألوان الزرقاء وحقق مع شالكة لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر .



مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية عام 2016 دخل ليفربول سباق ضم ماتيب بجانب بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية وايضا الألمانية وتمسك مدرب الريدز الألماني يورجن كلوب بضم ماتيب لتكوين فريق جديد مع ساديو ماني ومحمد صلاح وفان دايك وبالفعل وقع الأسد الكاميروني مع ليفربول عقدا احترافيا جديد ونجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة كلوب وكان أحد أبرز العناصر المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم النسخة الأخيرة على حساب الجار توتنهام .



دوليا وعلى الرغم أن قدم ماتيب لم تطأ أرض الكاميرون إلا في مرات نادرة وكان من الطبيعي أن يلعب لمنتخب المانيا على غرار الغاني جيروم بواتينج والتركي مسعود اوزيل وغيرهم من اللاعبين المجنسين إلا أنه فضل اللعب لمنتخب والده وأجداده الكاميرون ودافع عن الالوان الأسود منذ عام 2010 وحتى الآن .



لاريسا هي الفتاة المقربة جدا من حياة ماتيب والتي يحرص على عدم الحديث عنها ، دائمة الحضور الي المباريات والوقوف بجانبه بشكل مستمر .



ماتيب لايفضل مثل باقي نجوم الكرة تغيير سيارته بشكل دوري ولايهتم بهذة الأمور كثير ، سيارته من النوع المرسيدس .



يفضل حياة المرح والدعابة مع زملائه ويعد السنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك أقرب اللاعبين في الفريق له .



عائلة ماتيب أصبحت الآن من أشهر العائلات في ألمانيا ومعظم أفرادها يعمل في الطب .