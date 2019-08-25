دبلوماسى: مصر تسوق لنفسها الآن بحكم انفتاحها الكامل على العالم.. فيديو

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الدول السبع هامة جدًا ويتابعها العالم منذ عام 1947، لافتًا إلى أن مشاركة مصر بها لأول مرة يعد أمر هام، موضحًا أن مصر تسوق لنفسها الآن بحكم انفتاحها الكامل على العالم.



وأشار السفير جمال بيومي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسي بمشاركته في القمة يحمل على كتفيه مجموعتين من الملفات إحداهما يتعلق بمصر، والآخر نيابة عن أفريقيا.



وأكد السفير جمال بيومي، أن مصر تقود مبادرة للاستثمار في أفريقيا بخبرة مصرية وتمويل من العالم أجمع.



وأضاف السفير جمال بيومي، أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى اليابان عقب انتهاء قمة الدول السبع، وبنفس المظلة وهى التسويق للقارة الأفريقية خارجيًا.