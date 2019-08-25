ديفيد لويز يورط محمد صلاح ويكشف مفاجأة في حواره معه

كشف البرازيلي ديفيد لويز، مدافع فريق آرسنال، كواليس حديثه مع الدولي المصري محمد صلاح، خلال مواجهة الفريقين، أمس، السبت، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبريميرليج.



وكان محمد صلاح حصل على ركلة جزاء في مباراة آرسنال، بعد جذب لويز لقميص "مو"، أسفرت عن تسجيله الهدف الثاني في اللقاء.



وقال لويز في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن هدف ليفربول الثاني، الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، قتل المباراة".



وأضاف لويز: "الوضع مختلف تمامًا، إذا قمت بسحب القميص أو وضع يدي عليه، فذلك يختلف في القوة، وهذا الأمر من الصعب رؤيته في تقنية الفار".



وورط لويز زميله السابق في تشيلسي محمد صلاح بعدما كشف كواليس الحديث الذي دار بينهما خلال المباراة حيث قال: "لقد تحدثت مع مو بشأن ركلة الجزاء، وأكد لي بأنه لم يشعر بجذب قميصه".



وعن تسببه في الهدف الثالث بتوقيع صلاح علق لويز قائلًا: "في الهدف الثالث لم أستطع ارتكاب أي خطأ ضد صلاح خوفًا من الحصول على الانذار الثاني، ووضع فريقي في ورطة باستكمال المباراة بـ 10 لاعبين".



وقاد محمد صلاح نادى ليفربول لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في فوز الريدز بثلاثية على حساب آرسنال.