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أخبار العالم

لأول مرة منذ 40 عاماً.. إيران تسمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:42 م
صدى البلد
هشام السبع
قال مسئول بوزارة الرياضة الإيرانية الأحد، إن النساء الإيرانيات سيسمح لهن بالذهاب لمباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في أكتوبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يضغط على إيران للسماح للنساء، بحضور المباريات المؤهلة لكأس العالم في 2022، وبحسب تقارير فإن "فيفا" أمهل إيران حتى يوم السبت للانصياع لمطالبه أو مواجهة عقوبات.

وقال نائب وزير الرياضة جامشيد تغزيدي الأحد، إن النساء سيكون بإمكانها حضور المباراة القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد منتخب كمبوديا يوم 10 أكتوبر بملعب آزادي.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الحكومية عن تغزيدي قوله: "لا يوجد قانون يمنع النساء من التواجد في الملاعب، ورؤيتنا للنساء على كل المستويات هو إعداد الظروف اللازمة لنجاحهن".

كانت إيران منعت النساء من مشاهدة المباريات في الملاعب منذ الثورة الإيرانية عام 1979، مبررة ذلك بأنه يجب حماية النساء ضد مشاهدة الرجال شبه العارية.

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