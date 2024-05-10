العمر مجرد رقم.. سيدة تثير الجدل بعد فوزها بملكة جمال الكون

دخلت محامية تبلغ من العمر 60 عامًا التاريخ بتتويجها ملكة جمال الكون في بوينس آيرس.

تحدت المحامية والصحفية أليخاندرا رودريغيز الصور النمطية وأثلجت القلوب في كل مكان عندما توجت فائزة بمسابقة ملكة جمال بوينس آيرس، إنها أول امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا في تاريخ مسابقة ملكة الجمال تفوز باللقب، مما يمثل خروجًا عن المعايير العمرية التي عادة ما تضع الشباب على قاعدة التمثال.

وقالت للصحافة: "يسعدني أن أمثل هذا النموذج الجديد في مسابقات ملكات الجمال لأننا نفتتح مرحلة جديدة لا تمثل فيها المرأة الجمال الجسدي فحسب، بل مجموعة أخرى من القيم"«أنا أول هذا الجيل يبدأ بهذا».

وتابعت: "أعتقد أن الحكام رأوا ثقتي وشغفي بتمثيل نساء جيلي"، "أنا مصمم على القتال من أجل لقب ملكة جمال الكون الأرجنتين 2024."

منذ أن فازت بلقب ملكة جمال بوينس آيرس، يقال إن رودريغيز هي المفضلة لدى المعجبين لتاج ملكة جمال الأرجنتين، مما سيسمح لها بالمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية في الماضي، كانت مسابقة ملكة جمال الكون تسمح فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا بالمنافسة.

في سبتمبر 2023، أعلنت منظمة ملكة جمال الكون أنه اعتبارًا من عام 2024، لن تكون هناك حدود عمرية للمتسابقات في المسابقة، واعتبارًا من عام 2024، ستتمكن كل امرأة يزيد عمرها عن 18 عامًا من المشاركة.

ولم تكن رودريغيز الوحيدة التي خالفت معايير الجمال القائمة على التمييز على أساس السن في عالم المسابقة، حيث تتنافس هايدي كروز البالغة من العمر 47 عامًا لتمثيل جمهورية الدومينيكان في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024.

"كانت المشاركة في مسابقة ملكة الجمال تبهرني دائمًا. ومع ذلك، نظرًا لأني أصبحت أمًا في سن مبكرة، لم أتمكن أبدًا من تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية. "لقد أتاحت لي ملكة جمال الكون، التي تشجع الاندماج، الفرصة لتحقيق حلمي. لقد حثني صوتي الداخلي على المضي قدمًا وتجربة الرحلة بدلاً من مجرد سماعها.

وعلى الرغم من أن كروز قوبلت بالتشكيك، إلا أنها مضت قدماً، عازمة على إظهار أن عمرها يمكن أن يكون مصدر قوة وليس نقطة ضعف.

"يجب أن أعترف أنني كثيرا ما أتجاهل ما يقوله الآخرون. وأضافت: "ما زلت أركز على أهدافي ومصممة على تحقيقها"، "أنا أفهم أن الأشخاص غالبًا ما يتحدثون من خلال حدودهم الخاصة، ولا يمكن لأحد أن يعيش أحلامك نيابةً عنك، ربما لا يعلم البعض أن شروط [ملكة جمال الكون] قد تغيرت. والحمد لله أنني لا أتأثر بما يقوله الآخرون، لقد كنت في نظر الجمهور لفترة طويلة وتعلمت كيفية التعامل مع النقد. أسمح للآخرين بالتعبير عن أنفسهم كما يحلو لهم، لكن في النهاية أنا من يقرر ما الذي يؤثر علي أم لا”.

ومن المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك يوم 24 سبتمبر، حيث تتنافس دول من جميع أنحاء العالم على اللقب، من المحتمل أن يصعد المتسابقون مثل رودريغيز وكروز إلى المسرح وسيثبتون لعامة الأشخاص أن العمر ليس سوى رقم.



المصدر: independent.