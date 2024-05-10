إصابة شخصين وإحراق منازل في الهجوم الروسي على خاركيف أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا دمرت جميع الطائرات العشر بدون طيار عندما شنت روسيا هجوما خلال الليل، لكن أصيب شخصان واحترقت المباني السكنية في منطقة خاركيف نتيجة الهجوم.



وقالت القوات الجوية في بيان على تطبيق تليجرام إن روسيا أطلقت أيضًا صاروخين موجهين مضادين للطائرات.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش في بث تلفزيوني إن روسيا استخدمت على الأرجح الصواريخ لمهاجمة خاركيف في شمال شرق البلاد.

وقال أوليه سينهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن ثلاثة منازل سكنية أضرمت فيها النيران ولحقت أضرار بنحو العشرات نتيجة الهجوم الروسي الذي قال إنه استهدف البنية التحتية والمناطق السكنية.



وفي الصور التي نشرها سينيهوبوف على تطبيق المراسلة تليجرام، يمكن رؤية ألسنة اللهب الكبيرة تنطلق في سماء مظلمة مما يشبه المباني السكنية.

وقال سينيهوبوف عبر تطبيق الرسائل تيليجرام إن شخصين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، أصيبا بصدمة قذيفة ويتلقيان المساعدة الطبية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين فيما قالت إنها ضربات مشروعة على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للطاقة والنقل.