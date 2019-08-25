سيول السودان.. إجلاء سكان 5 قرى بسبب الفيضانات

أجلي جهاز الدفاع المدني بالسودان، اليوم الأحد، سكان 5 قري جراء محاصرة السيول لمنازلهم الكائنة بشمال العاصمة الخرطوم.



ووفقا لما نشرته الصحف السودانية، تعرض جسر بالقرب من العاصمة للانهيار نتيجة لارتفاع منسوب نهر النيل، مما أدى إلى غمر مياه الفيضان المنطقة؛ ودفع سلطات الدفاع المدني لإجلاء المواطنين العالقين في تلك القرى المحاصرة.



وفي تصريحات له لوكالة الأنباء السودانية، قال مدير الدفاع المدني بالخرطوم، اللواء محمد البشرى، أن الجسر إنهار بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار والسيول، وهو ما عاد بالضرر على على عدة قري من بينها النخيلة، السوق، حلة علي، حلة السدر، ود رملي.



وأفاد مسؤولي الدفاع المدني أن تلك القري التي تم إجلاء سكانها لم تشهد أي إصابات أو وفيات بسبب السيول على عكس عدة أماكن أخري في البلاد.



على الرغم منم تصريحات وزارة الصحة السودانية بإن الدولة لا زالت تسيطر على الوضع وليس هناك أي حاجه في تصنيف الوضع على أنه كارثة، قامت الأمم المتحدة بتصنيف حوالي 15 ولاية في قائمة الأماكن في حاجة إلى مساعدات عاجلة بسبب خطر السيول والفيضانات.



ومن المحتمل أن تضرب موجة أخري من السيول السودان، حيث أفادت دولة أثيوبيا أن أمطار غزيرة يقطت على الهضبة الأثيوبية وهي المصدر الرئيسي للنيل الازرق.



