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تعليم

اتفاقية لدعم التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس .. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
همت الحسينى
وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اتفاقية تعاون مع الدكتور أكرم عباس العوضي رئيس جامعة حورس في إطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين لرفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي وتطوير منظومة التعليم العالي.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بجامعة المنصورة ، الدكتور حسن الشناوي ، الدكتور عادل ضيف عضوا مجلس الأمناء بجامعة حورس .

يأتي التعاون انطلاقا من رغبة جامعة حورس في استمرار أنشطة التعاون مع جامعة المنصورة والاستفادة من خبراتها في الكليات القائمة حاليا وكذلك مع الكليات التي تسعى جامعة حورس لإنشائها مثل كلية الطب البشرى .

ويشمل التعاون تطوير المناهج والخطط الدراسية ، تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ، تقييم جودة البرامج وتطويرها ، تعزيز مجالات البحوث والدراسات العليا والإشراف المشترك على الدرجات العلمية ، تقديم الاستشارات والتعاون فيما يخص وضع المعايير والرقابة على التطوير المهني ، تنظيم ورعاية المؤتمرات ، تبادل المواد الدراسية والأبحاث المنشورة ، تعزيز التعليم والتدريب للطلاب ، تطوير وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة ، التعاون في المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع .
اتفاقية لدعم التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس .. صور
اتفاقية لدعم التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس .. صور
اتفاقية لدعم التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس .. صور
اتفاقية لدعم التعاون العلمي بين جامعتي المنصورة وحورس .. صور

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