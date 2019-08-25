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شاهد رعب في إسرائيل بعد إطلاق 4 صواريخ من غزة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:41 م
صواريخ على إسرائيل
صواريخ على إسرائيل
أحمد سيف الدين
رصدت لقطات فيديو حالة من الرعب انتابت العديد من المستوطنين الإسرائيليين، بعد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، حيث نجحت القبة الحديدية الإسرائيلية في التصدي لاثنين منهم. 

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية أطلقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، صفارات الإنذار بعد إطلاق قذائف صاروخية من غزة علي الحدود الجنوبية مع إسرائيل. 

وأفادت وسائل إعلام بإنه حتى الآن تم رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة فيما نجحت القبة الحديدية في اعترضت صاروخين منهم. 

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن صاروخين سقطا في أحد شوارع مستوطنة إسرائيلية قرب القطاع بدون وقوع إصابات، إلا أن سكان المنطقة أصابتهم حالة من الهلع ورصد فيديو تلك المشاهد. 

ونوه الإعلام الإسرائيلي بأنه تم سماع دوي انفجارات شرق مدينة غزة، لدى محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ فلسطينية.


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