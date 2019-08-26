متى ينتهي فصل الصيف في مصر.. الأرصاد الجوية تجيب | شاهد

رئيس هيئة

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟



واشار الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن فصل الخريف بدأ مبكرًا فى العام الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ فى هذا العام فى نفس التوقيت، أي أنه من المقرر أن ينتهي فصل الصيف يوم 22 سبتمبر مثل العام الماضي، ونحن كهيئة الأرصاد الجوية نتابع.



وكشف أن ارتفاع الرطوبة سيستمر حتى أول سبتمبر، وأكد أن السبب فى الرطوبة هو منخفض الهند الموسمي والذي بدأ من آخر 10 أيام من شهر 6 الماضي.



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة، إن هناك نسبة رطوبة عالية على القاهرة وصلت لـ أعلى من 85 % وعلى السواحل وصلت لـ 90 %، موضحًا أن ارتفاع نسبة الرطبة ينعكس على شعور المواطنين بارتفاع الحرارة.وأضافخلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن فصل الخريف بدأ العام الماضي فى 22 سبتمبر، ولكن الأمطار فى العام الماضي بدأت من يوم 2 سبتمبر.