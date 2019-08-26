مفاجأة الـ G7.. ماذا تعنى مشاركة جواد ظريف فى اجتماعات الكبار السبع وما هدف إيران

مفاجأة وإحراج





ولم يكتف جواد ظريف بحضوره المفاجئ بل سبب ارباكا وإحراجا بين الرئيسين الأمريكي ونظيره الفرنسي بعدما بادر الأخير بالإعلان عن سبب زيارة ظريف وأن الزيارة تمت بالاتفاق مع الولايات المتحدة قبل أن يعلنها ترامب من جانبه.





فما سبب الزيارة المفاجئة .. هل حان وقت التفاوض

إزاء ذلك، قال هشام البقلى مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد، إن مشاركة جواد ظريف فى اجتماعات مجموعة الـG7 تعنى رغبة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى التفاوض مع إيران وإن كافة الحلول المطروحة للتفاوض ليست حلول عسكرية تعبر عن رغبة أحد الأطراف فى مواجهة عسكرية مباشرة.

وأوضح "البقلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قبول إيران الدعوة وإعلان ترامب أن الدعوة من جانبه يفسر بداية ظهور حقائق الأمور برغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى التفاوض الجدي مع الطرف الإيرانى ، مشيراً إلى وجود أزمة ثقة حقيقية بين الطرفين (طهران وواشنطن)، فـ إيران لا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم باتفاقها وواشنطن أن إيران تشكل خطرا على من ودول مصالح منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن، الدعوة تعني رغبة كافة الأطراف الدولية الكبرى التفاوض مع إيران والجلوس على مائدة التفاوض ما يؤشر أن هناك بوادر لتنازل كلا الطرفين عن جزء من مطالبهم.



