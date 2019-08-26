تعليم دمياط ينتهي من ماراثون الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

أكد "السيد أحمد سويلم" وكيل الوزارة- مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تابعت سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني باهتمام بالغ، وشددت بصفة مستمرة على انضباط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.



وصرح "سويلم" بأنه اختتم اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019 ماراثون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.



وأضاف "سويلم" أنه قد أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا، حيث قيد للامتحان (50) طالبا وطالبة وحضر منهم (48) طالبا، كما أدى طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، حيث قيد (62) طالبا وطالبة وحضر منهم (56) طالبا، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق حيث قيد (23) طالبا وطالبة ولم يتغيب منهم أحد.



وأشار "وكيل الوزارة" إلى أن غرفة العمليات بالمديرية كانت على تواصل مستمر بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة، مؤكدا أن عمليات التربية والتعليم، لم ترصد أية شكاوى أثناء سير امتحانات اليوم.



وقدم "وكيل الوزارة" الشكر للدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، لدعمها الكامل للعملية التعليمية ولتعليماتها المستمرة لكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة توفير كافة الامكانيات والاحتياجات للطلاب والمراقبين والملاحظين التي تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الأجواء المناسبة لمساعدة الطلاب على حسن أداء الامتحانات، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للواء "إسماعيل حسين" مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، على مجهودات مديرية الأمن ورجالها المخلصين في تأمين مركز توزيع الأسئلة وتوزيعها على كافة اللجان بالمحافظة وتقديم كل الدعم والإجراءات الخاصة لضمان الانضباط و حسن سير أداء الامتحانات.



وكان قد طالب "وكيل الوزارة" رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مشيرًا إلى أن الطلاب أمانة وأن الجميع مسئول عنها، ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان.