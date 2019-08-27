ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائى.. مدرب أجنبى يقود الإسماعيلى فى الموسم الكروى الجديد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:42 م
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
عمرو الحلوانى
استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد، خلفا لمحمود جابر المدرب الحالى.

وأصبح فى حكم المؤكد تعاقد الإسماعيلي مع مدير فنى أجنبى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بأن الفريق فى حاجة إلى تواجد مدرب أجنبى قوى يستطيع صناعة الفارق مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد.

وعلم "صدى البلد" أن مجلس الإسماعيلى بدأ فى وضع ميزانية خاصة بالتعاقد مع مدير فنى جديد، وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة كبيرة من الجدل داخل الشارع الكروى الإسماعيلاوي حول المدرب الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل، قبل أن يحسم المجلس الأمر بشكل نهائى ويقرر التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.

ويدرس الإسماعيلى عرض منصب المدرب العام على محمود جابر المدرب الحالى، وفى حال موافقته سيستمر مع الجهاز الفنى الجديد، بينما أصبحت فرص صبرى المنياوى مدير الكرة صعبة فى البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صبري المنياوي: معسكر أكتوبر بداية مرحلة جديدة في الإسماعيلي .. فيديو

صبري المنياوي يكشف موقف الجهاز الفني من البقاء مع الاسماعيلي.. فيديو

ترشيحاتنا

في أقل من 48 ساعة.. ضبط المتهمين بسرقة نائب رئيس تحرير الأهرام.. شاهد

اسما شريف منير تشعل انستجرام فى احدث ظهور

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

الحكومة تنفي منح العاملين بالدولة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد بدلا من السبت

أفضل لاعب يد فى العالم على رادار الأهلى .. تفاصيل

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يكشف عن اسم المدرب الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق في البلكونة.. ايمى طلعت زكريا تثير هوس الجمهور

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع