كلام نهائى.. مدرب أجنبى يقود الإسماعيلى فى الموسم الكروى الجديد

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على التعاقد مع مدير فنى أجنبى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروى الجديد، خلفا لمحمود جابر المدرب الحالى.



وأصبح فى حكم المؤكد تعاقد الإسماعيلي مع مدير فنى أجنبى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بأن الفريق فى حاجة إلى تواجد مدرب أجنبى قوى يستطيع صناعة الفارق مع الفريق فى الموسم الكروى الجديد.



وعلم "صدى البلد" أن مجلس الإسماعيلى بدأ فى وضع ميزانية خاصة بالتعاقد مع مدير فنى جديد، وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة كبيرة من الجدل داخل الشارع الكروى الإسماعيلاوي حول المدرب الذى سيقود الفريق فى الموسم المقبل، قبل أن يحسم المجلس الأمر بشكل نهائى ويقرر التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد.



ويدرس الإسماعيلى عرض منصب المدرب العام على محمود جابر المدرب الحالى، وفى حال موافقته سيستمر مع الجهاز الفنى الجديد، بينما أصبحت فرص صبرى المنياوى مدير الكرة صعبة فى البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.