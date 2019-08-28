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الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني وشعب اليابان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:56 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم التوك شو
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد، عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني.

وتقدم الرئيس السيسي بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعي المتميز لقمة التيكاد.

جاء ذلك في نبأ عاجل على القناة الأولى.

تتضمن رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقي الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.

وتشارك فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث إن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الأفريقية.

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