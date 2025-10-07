قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة محور 26 يوليو لتحسين السيولة المرورية

6 أكتوبر
6 أكتوبر
آية الجارحي

بدأ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير محور ٢٦ يوليو، استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من توسعة المحور وتنفيذ الجزيرة الوسطى من أرصفة وزراعات تجميلية، في إطار خطة شاملة لتطوير المحاور الحيوية داخل المدينة وربطها بالمشروعات القومية الجديدة.

صرّح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بأن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تتضمن إصلاح ورفع كفاءة الحارات الرئيسية بالمحور، وتنفيذ عناصر الإرشاد والتحذير والتخطيط المروري الأرضي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان المروري وتحسين السيولة على مدار اليوم.

وأكد رئيس الجهاز أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الأعمال بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز المدينة للطرق، أن فرق العمل بدأت تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمحور وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية في تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، بما يواكب التطور الحضاري الذي تشهده المدينة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ وتسهيل حركة المركبات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المرورية للمواطنين.

ويؤكد جهاز مدينة ٦ أكتوبر استمراره في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والطرق والمحاور الرئيسية، دعمًا للمشروعات القومية العملاقة، وتحقيقًا لرؤية الدولة في خلق مدن حضارية مستدامة تليق بالمواطن المصري وتواكب التطور العمراني الكبير الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

أكتوبر جهاز اكتوبر المرحله الثانية

