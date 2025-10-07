جهاز 6 أكتوبر يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من توسعة محور 26 يوليو لتحسين السيولة المرورية

بدأ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير محور ٢٦ يوليو، استكمالًا لما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من توسعة المحور وتنفيذ الجزيرة الوسطى من أرصفة وزراعات تجميلية، في إطار خطة شاملة لتطوير المحاور الحيوية داخل المدينة وربطها بالمشروعات القومية الجديدة.

صرّح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بأن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تتضمن إصلاح ورفع كفاءة الحارات الرئيسية بالمحور، وتنفيذ عناصر الإرشاد والتحذير والتخطيط المروري الأرضي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان المروري وتحسين السيولة على مدار اليوم.

وأكد رئيس الجهاز أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الأعمال بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز المدينة للطرق، أن فرق العمل بدأت تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزية بالمحور وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية في تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، بما يواكب التطور الحضاري الذي تشهده المدينة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الأعمال بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضمان انسيابية الحركة المرورية أثناء التنفيذ وتسهيل حركة المركبات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المرورية للمواطنين.

ويؤكد جهاز مدينة ٦ أكتوبر استمراره في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والطرق والمحاور الرئيسية، دعمًا للمشروعات القومية العملاقة، وتحقيقًا لرؤية الدولة في خلق مدن حضارية مستدامة تليق بالمواطن المصري وتواكب التطور العمراني الكبير الذي تشهده الجمهورية الجديدة.