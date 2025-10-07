بعد مرور عامين على العدوان.. رصد جهود القاهرة في إدخال المساعدات لغزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح المصري، إن وزير الخارجية الهولندي وصل صباح اليوم إلى القاهرة، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وخلال المؤتمر، شدد الوزير الهولندي على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أهمية تسليم الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في المقابل، أكد الوزير المصري أن موقف القاهرة من القضية الفلسطينية هو موقف ثابت وراسخ، تمليه اعتبارات الأمن القومي وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم مع الشعب الفلسطيني، دون أن يكون خاضعًا لأي مصالح آنية أو رهانات إقليمية.

وأضاف أنه من جانبه، أوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تمكنت من إدخال أكثر من 700 ألف طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، 70% منها مساعدات مصرية خالصة من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كما استقبل مطار العريش أكثر من 1030 طائرة محمّلة بما يزيد عن 3000 طن من المساعدات، إلى جانب استقبال ميناء العريش لعشرات السفن المحمّلة بنحو 74 ألف طن، وتتم عمليات التنسيق والتجميع من خلال الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن توزيع المساعدات.

وتابع أن الدولة المصرية تواصل جهودها اليومية، حيث تدفع بعشرات ومئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات نحو معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتُظهر المشاهد من مدينة العريش استمرار الجهود اللوجستية، خاصة في ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات الجارية في شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار. المراكز اللوجستية المخصصة في العريش تواصل عملها على مدار الساعة، فيما تترقب القوافل إشارة العبور، في مشهد يومي يعكس التزام مصر بدورها الإنساني والسياسي تجاه القضية الفلسطينية.