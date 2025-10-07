محافظ جنوب سيناء: منتدى كنوز الإبداع يعكس مكانة مصر الرائدة في احتضان الفن والثقافة

قال محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، إن مدينة شرم الشيخ أصبحت منصة عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى في مختلف المجالات، لما تتمتع به من بنية سياحية متميزة وأجواء آمنة ومشجعة للإبداع، معربا عن سعادته باستضافة المدينة فعاليات مهرجان منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع في دورته العاشرة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار "ضيوف مصر في عيون مصر"، و تحمل اسم الشاعر الكبير مأمون الشناوي، وبمشاركة 19 دولة عربية وأجنبية.



جاء خلال حضوره اليوم الثلاثاء انطلاق المهرجان ، برئاسة الفنان وليد الحسيني.



وأكد المحافظ - خلال كلمته - أن المهرجان يعكس مكانة مصر الرائدة في احتضان الإبداع والفن والثقافة، ويجسد رسالة السلام والمحبة التي تنطلق من أرض سيناء إلى العالم، موضحا أن هذه الدورة في هذا العام تأتي بمشاركة واسعة من مواهب شابة من 19 دولة هي: مصر، السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، لبنان العراق، الأردن، سوريا، ليبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، روسيا، الدنمارك، إنجلترا، بلجيكا، سويسرا، وسانت كيتس."



ومن جانبه.. أعرب رئيس المهرجان عن ترحيبه بجميع الضيوف قائلا :"ندعم بقوة تنظيم الفعاليات التي تُبرز الهوية الثقافية المصرية، وتُثري الحركة السياحية والفنية في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بتعزيز القوى الناعمة لمصر ودعم الموهوبين.



وأوضح أن فعاليات المهرجان تشمل على مدار الأيام الثلاثة مسابقة الأغنية الخاصة ومسابقة أجمل صوت في أعمال الموسيقار مأمون الشناوي، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية وبازار سيدات جنوب سيناء للمنتجات البدوية والتراثية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لجنة التحكيم تضم نخبة من كبار الفنانين والموسيقيين في مصر والعالم العربي، منهم الفنانة مادلين طبر، والموسيقار يحيى الموجي، والموسيقار حمادة الحسيني، والموسيقار ألان الأنس.