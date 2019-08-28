عودة قوية لـ إكرامي في تدريبات الأهلي

خاض شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية، اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وخاض «إكرامي» تدريبات منفردة، اشتملت على جانب بدني قبل مشاركته في مران، تحت إشراف مدرب الحراس، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من فترة تجهيز الحارس للمشاركة الجماعية.



وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في غينيا الاستوائية.