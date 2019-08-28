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رياضة

الدوري المشتعل .. غدا سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:46 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
حسام الحارتي
"عشاق دوري أبطال أوروبا "، بات عشاق الكرة على أبواب الانتظار من أجل معرفة قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تسحب غدا " الخميس"، بمدينة موناكو.

ويشكل قطبي العاصمة الإسبانية "ريال مدريد وأتلتيكو "، بالإضافة إلى بروسيا دورتموند الألماني الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الابطال ويوروبا ليغ ".

وتواجد بطلي دوري الأبطال ليفربول ويوروبا ليغ تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول إلى جانب الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا والتي تشمل كل من " مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ".

ولقب فريق ليفربول الإنجليزي المتواجد ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح ، الموسم الماضي بلقب دوري الأبطال ، والذي استطاع أن يقضي أن أحلام فريق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية .

ومن المتوقع أن تشهد قرعة دوري ابطال اوروبا ملاحم نارية خصوصا في ظل سعي كل الفرق وتحقيق اللقب هذا الموسم .

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر ، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر .

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