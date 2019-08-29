محمد حسن ومنى بوركهارد ودينا الوديدى فى القلعة

يقام مساء بعد غد، السبت، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ثلاثة حفلات متتالية.



تبدأ الحفلات فى الثامنة مساءً، حيث يقدم المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة من مؤلفات الطرب العربى، وفى التاسعة مساءً تقدم العارضة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة، إلى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.



وفى العاشرة مساءً، تقدم دينا الوديدى نوعا ممميزًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها "الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي" وغيرها.