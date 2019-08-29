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جمهور منى الشاذلي يستقبل ضيوفها بالتصفيق والزغاريد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:08 م
مينا ميشيل
مينا ميشيل
عبد الخالق صلاح
كشف الدكتور مينا ميشيل؛ المدرس المساعد بكلية هندسة جامعة المنصورة؛ عن كواليس ارتباطه بـ ماريان رسمي؛ زوجته التي تعمل صحفية؛ موضحا أن برنامج «معكم»؛ هو السبب على تعرفهم ومن ثم الزواج.

وأشار ميشيل خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن زوجته عقب مشاهدة حلقة ظهر بها في 2017 مع منى الشاذلي؛ تواصلت معه لإجراء حوار صحفي وتم التعارف بينهما وبدأت قصة حب وتزوجا منذ شهور.

وفي سياق متصل استقبل الجمهور ضيوف منى الشاذلي بالزغاريد والتصفيق؛ احتفالا بالعرسان الجدد.

يذكر أن ميشيل أصيب بمرض نادر في البصر أثناء دراسته في كلية الهندسة قسم العمارة؛ لكنه أصر على استكمال دراسته والتفوق والحصول على الدكتوراه من ألمانيا؛ مما جعله أيقونة لطلبة كلية الهندسة قسم العمارة.

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