رسامة وكاتبة .. سميرة أحمد تكشف عن مواهب ابنتها جليلة

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أن ابنتها جليلة رسامة ولديها موهبة الكتابة حيث تكتب قصصا جميلة وترسم بطريقة جذابة.
وأضافت سميرة أحمد خلال لقائها مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "أستعد لمسلسل "بالحب هنعدي" من تأليف يوسف معاطي".
وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.
وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.
وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.