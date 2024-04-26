رسامة وكاتبة .. سميرة أحمد تكشف عن مواهب ابنتها جليلة

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أن ابنتها جليلة رسامة ولديها موهبة الكتابة حيث تكتب قصصا جميلة وترسم بطريقة جذابة.



‏‎وأضافت سميرة أحمد خلال لقائها مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "أستعد لمسلسل "بالحب هنعدي" من تأليف يوسف معاطي".



‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.



‏‎وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.