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رياضة

رسالة مؤثرة من عصام الحضري إلى عمرو زكي عقب حادث الساحل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:56 م
عمرو زكي يتعرض لـ
عمرو زكي يتعرض لـ حادث في الساحل
منار نور
وجه عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى عمرو زكى ، بعد تعرض الأخير الى حادث مرورى مروع بالساحل الشمالى، وانتشرت لقطات لسيارة عمرو زكي عقب الحادث، مما أظهر بشاعة الحادث.


رسالة مؤثرة من عصام
رسالة عصام الحضري لـ عمرو زكي 

غرد "عصام الحضرى "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "الستر من عندك يارب عمرو زكى ربنا يقومك بالسلامه ويشفيك اللهم امين".

تعرض الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع بالساحل الشمالي أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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