الحمام يضم كاستيلو في ثاني الصفقات استعدادا لـ المظاليم

نجح مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة نور رسلان في الحصول على خدمات اللاعب عبدالرحمن عيد الشهير بـ "كاستيلو" صانع ألعاب حرس الحدود لمدة ثلاثة مواسم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وجاء ضم كاستيلو لدعم خط الوسط الفريق استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني ، وتعتبر ثاني صفقات الفريق بعد ضم محمود زناتي مهاجم نادي الشمس والترسانة السابق ينضم لصفوف الزعيم لمدة موسمين



وكان نادي الحمام قد قيد 10 لاعبين كقائمة اولي للفريق استعدادا للموسم وهم مهنا منصور ،احمد سمير الفار ، احمد الدماطي ،وليد ابراهيم ،ضياء مسعود ، محمد سعيد حفظي ، الدسوقي مسعد ، محمد شعبان ، يايا كونيه ، محمد جمال السيسي .