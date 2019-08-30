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أخبار البلد

في زيارته الثالثة.. السيسي يفتح 3 ملفات هامة مع أمير الكويت

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:36 م
الرئيس السيسي وأمير
الرئيس السيسي وأمير الكويت
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت غدا السبت، ولمدة يومين.

وأضاف سفير مصر في الكويت، في تصريحات صحفية، أنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت، خلال الزيارة، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس السيسي للكويت منذ توليه الحكم في يونيو 2014؛ وسيكون في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في حين ستبدأ جولة المباحثات الرسمية بينهما صباح يوم الأحد المقبل.

وأوضح سفير مصر في الكويت أن الرئيس السيسي وأمير الكويت، سيتناولان خلال مباحثاتهما الثنائية أوجه العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بمقر إقامته، عددا من الوزراء وكبار المسئولين الكويتيين.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة حاليا، تضيف بعدا مهما لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، بما تفرضه من تحديات جسام على البلدين، وتتطلب تكثيف التشاور الوثيق بين قيادتي البلدين، خاصة وأن الكويت تشغل حاليا مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

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سفير مصر لدى الكويت: توقيع اتفاقيات تعاون خلال زيارة الرئيس السيسي

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