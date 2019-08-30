فيديو يكشف مراحل بناء مطار خليج نيوم السعودي في 77 يوما

أعدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية مقطع فيديو يصور مراحل بناء مطار خليج نيوم.



وأوضحت الشركة في الفيديو الذي نشرته على موقع اليوتيوب، أن التحدي الأكبر كان يكمن في توريد وتركيب تجهيزات المطار وتشغيلها في غضون 77 يوما.



وأشارت الشركة إلى أنها نجحت في التحدي وتمكنت من بناء المطار الذي يعد البوابة الأولى لمدينة نيوم.



ودشنت الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى مطار خليج نيوم بالرحلة رقم (SV2030)، التي هبطت أول طائرة لها في مطار خليج "نيوم" في 30 يونيو الماضي، فيما اعتمدت هيئة الطيران الرمز (NUM) للمطار.



ومطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما هو أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة نيوم في المرحلة الحالية، ومن المقرر مستقبليا إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية.

