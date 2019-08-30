ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو يكشف مراحل بناء مطار خليج نيوم السعودي في 77 يوما

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:22 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية مقطع فيديو يصور مراحل بناء مطار خليج نيوم.

وأوضحت الشركة في الفيديو الذي نشرته على موقع اليوتيوب، أن التحدي الأكبر كان يكمن في توريد وتركيب تجهيزات المطار وتشغيلها في غضون 77 يوما.

وأشارت الشركة إلى أنها نجحت في التحدي وتمكنت من بناء المطار الذي يعد البوابة الأولى لمدينة نيوم.

ودشنت الخطوط السعودية رحلاتها المنتظمة إلى مطار خليج نيوم بالرحلة رقم (SV2030)، التي هبطت أول طائرة لها في مطار خليج "نيوم" في 30 يونيو الماضي، فيما اعتمدت هيئة الطيران الرمز (NUM) للمطار.

ومطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما هو أول مطارات المشروع، ويهدف إلى تسهيل التنقل من وإلى منطقة نيوم في المرحلة الحالية، ومن المقرر مستقبليا إنشاء مطار دولي جديد بطراز وتصميم عالمي فائق التقنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاهز لاستقبال الرحلات التجارية.. السعودية تعلن افتتاح مطار نيوم رسميا

زيارة محمد بن سلمان لـ كوريا الجنوبية.. وافتتاح مطار نيوم الجديد.. والقبض على أمير داعش في اليمن.. والسبل المتاحة لإيران بعد إغلاق الطريق الدبلوماسي.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

نيوم السعودية تعلن تعيين ايكوم مستشارا لإدارة مشروع

منصة لوجستية.. سلطان الحميد: مطار نيوم إضافة كبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي

شاهد.. أول مطار يعمل بتقنية الـ 5G فى العالم.. المملكة تسابق الزمن بـ نيوم ..قادر على نقل 70 في المئة من سكان العالم

لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.. الملك سلمان يصل نيوم.. صور

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

مكشوف الصدر.. هند صبري فى إطلالة جذابة بأحدث ظهور

زوجته طالبة في الأزهر.. الطيب يتكفل بنفقات سفر جثمان طالب إندونيسي

سينتقل لهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

اخبار الرياضة .. عمرو زكي يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد حادث مروع.. إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة

يعلو مدينة كاملة تحت الأرض وبدون جثة الملك.. أسرار مثيرة عن هرم زوسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء