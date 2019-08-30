شبكة قنوات المتحدة تحتفل بذكرى رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ.. صور



ذكرى رحيل الأديب الكبير نجيب محفوظ .. 80 عامًا من الإبداع

أعمال أدبية أثرت الحياة الثقافية والفكرية

روايات جعلت الخيال واقعًا ملموسًا





احتفلت شركة "المتحدة" بذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ من خلال شاشات قنوات المجموعة بعرض فواصل عن أديب نوبل مصحوبة بمعلومات عن إنجازه الأدبي وفقرات في البرامج عن تاريخه.كما قامت جميع الصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير الــ cover photo الخاص بها لصورة الأديب الراحل مصحوبة بإقتباسات من أقواله.يأتي هذا في إطار سياسة تطوير المحتوى وتقديرا للرموز الوطنية المصرية وتأكيدا لدور المجموعة الوطني في رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة.