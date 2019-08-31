عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تتألق على مسرح محكى القلعة.. صور

قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية، فقرة غنية فى الحفل الذى أقيم على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.



المهرجان تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشهد يوميا فقرات غنيائية وموسيقية مميزة.



وشارك المغنية اللبنانية تانيا قسيس أيضا بعدد من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية بالاضافة الى اعمال متنوعة باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية الى جانب مجموعة من اغانيها الخاصة منها شو القصة، حب الحياة وشو مخبى الليل.