مصر القومي: تكريم الأم يعكس تقدير الدولة الحقيقي لتضحياتها

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن احتفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأم المصرية خلال كلمته، يجسد تقدير الدولة العميق لتضحياتها ودورها التاريخي في بناء الأجيال، مؤكدًا أن هذا التكريم ليس مناسبة سنوية فقط، بل هو انعكاس لسياسات متواصلة تستهدف دعم المرأة المصرية في مختلف الظروف.

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن وصف الرئيس للأم المصرية بأنها "أيقونة الحضارة" و"صانعة الأجيال" يحمل دلالات قوية تؤكد أن الدولة تدرك جيدًا قيمة المرأة في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم داخل المجتمع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح روفائيل، أن الإشادة بدور المرأة في حماية الجبهة الداخلية يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية دورها في مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، وهو ما يعزز من مفهوم الأمن المجتمعي الشامل، ويؤكد أن المرأة شريك رئيسي في الحفاظ على استقرار الوطن.

وأضاف روفائيل، أن التأكيدات الواضحة التي تضمنتها كلمة عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار الدولة في حماية حقوق المرأة وصون كرامتها، معتبرًا أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز مكتسبات المرأة المصرية خلال المرحلة المقبلة.