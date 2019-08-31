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فن

محمود العسيلى: اعتذرت عن أزمة صورة معاك واسطة.. وأعمل على تطوير الموسيقى التي أقدمها.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:16 ص
محمود العسيلي خلال
محمود العسيلي خلال حديثه لشاشة دبي
عمرو خليفة
خرج المطرب محمود العسيلى عن صمته لأول مره وتحدث عن أزمه الصورة التي كانت في في إحدى حفلاته، حينما قال لأخد معجبية بعدما طلب صورة معه «معاك واسطة».

وأضاف العسيلي، خلال حديثه لشاشة دبى، إنه اعتذر عما بدر منه في إحدى حفلاته، سواء تقبل البعض اعتذاره أو لم يتقبلوه فلهم مطلق الحرية، قائلًا: اللي عاجبه الاعتذار أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه أهلا وسهلا برضه.

وتابع أنه لا يعلم إذا كانت حرب مقصودة أم صدفة ولكنه يعمل على تطوير الموسيقى التى يقدمها وهذا كل ما يشغله فى الفترة الحالية.

كما تحدث عن خطيبته الجديدة أمينة عبد المنعم خبيرة التجميل، والتى تصدرت المواقع الإخبارية مؤخرا، وأشار إلي أن الحب شئ أساسى فى حياته، وأن المراة لها عنده تقدير خاص.

وأضاف: سوف تكون هذه ثالث زواجة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، وأعتقد اننى تعلمت من أخطاء الماضى المتعلقة بالارتباط العائلى والعاطفى.

محمود العسيلى قال إنه تعرف على خطيبته عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، ويعيش معها أحلى أيام حياته.

كان الملحن الكبير حلمى بكر قد علق على واقعة المطرب محمود العسيلى الأخيرة، والتى طلب فيها أحد معجبيه التقاط صورة معه وهو الأمر الذى قوبل بالرفض، حيث رد عليه العسيلى قائلا: "انت معاك واسطة".

وقال حلمى بكر، خلال استضافته فى أحد البرامج : "أنحني احتراما لمحمود العسيلي على اعتذاره بعد واقعة حفله الغنائي، وهو فنان كبير وطريقة أدائه وخامة صوته جديدة، والجمهور أحب أغنيته الجديدة "أنا ابن مصر" وحققت نجاحا بالفعل".

وأضاف حلمى بكر قائلا: "محمود العسيلي أخطا واعتذر في الوقت الذي يخطئ فيه غيره ولا يعتذرون، ولذلك فهو كبير في نظر الجمهور، وهذا لا يلغي نجاحه وفي هذا الزمان أصبح الكثيرون يتعمدون إشعال الأزمات للآخرين ويحاولون تضخيم الأحداث بقدر أكبر من حجمها".

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