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محمد الباز يدعو المشاركين فى 30 يونيو بحمايتها من التزوير

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:54 م
محمد الباز
محمد الباز
حمزة شعيب
دعا الإعلامى محمد الباز، كل المشاركين في ثورة 30 يونيو لكتابة تجربتهم لحماية تاريخ الثورة من التزوير من قبل الإخوان واتباعهم.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية المحور، أن الإخوان وأتباعهم يحاولون تزوير تاريخ ثورة 30 يونيو بنشر الأكاذيب عنها، موضحًا أنه لا يمكن أن نترك ثورة 30 يونيو يحدث معها مثلما حدث مع ثورة 1952.

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