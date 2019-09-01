ضبط صاحب شركة تواطأ مع مسئولى مستشفيات المنصورة لتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة توريدات بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع مسئولى بعض المستشفيات بالمنصورة وتوريد أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام صاحب شركة توريدات بالمنصورة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بالتلاعب فى كميات أسطوانات الأكسجين الموردة لبعض المستشفيات الكائنة بمدينة المنصورة عن طريق توريد أسطوانات معبأة بغاز الأكسجين داخل أسطوانات مخصصة لتعبئة غاز الكلور أقل منها فى السعة والحجم وذلك بالتواطؤ مع مسئولى استلام أسطوانات غاز الأكسجين بالمستشفيات المُشار إليها، مما يعد استيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المرضى بتلك المستشفيات للخطر من جراء ذلك، هذا وقد بلغت قيمة الكميات المستولى عليها بما يعادل مبلغ ( 808,000 جنيه).



تم تشكيل لجنة من إدارة المستشفيات بمحافظة الدقهلية التابعة لوزارة الصحة والتى أسفرت عن وجود مخالفات صريحة، وكذا وجود تواطؤ بين المتهم والأشخاص المنوط بهم استلام الأسطوانات بكل مستشفى " جارى تحديدهم بمعرفة اللجنة " باستدعاء المتهم المذكور، وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال الجرائم التى تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح.