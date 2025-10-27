مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة

قالت "المقاومة الشعبية" بالفاشر، المؤلفة من متطوعين يقاتلون بجانب الجيش، في بيان لها إن “الفاشر ما زالت صامدة أمام هجمات الدعم السريع”، بحسب “العربية ”.

وأوضحت أن "الدعم السريع تشن حملة إعلامية مضللة ومفضوحة، لإثارة الهلع والرعب بشأن (ادعاء) دخولها مقر رئاسة الفرقة السادسة مشاة للجيش، والذي يعني سقوط الفاشر".

وتتواصل الاشتباكات الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر غرب البلاد، وسط ادعاءات الأخيرة بسيطرتها على مقر الجيش بالمدينة.

وأعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية في وقت سابق من اليوم الأحد سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل ما وصفته بصمود قواتها وتأييد شعوب المنطقة.

وأكدت الدعم السريع إلى أنها تمكنت من هزيمة ما وصفته بـ"جيش الحركة الإسلامية الإرهابية" و"حركات الارتزاق"، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح بلغت آلاف القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية والاستيلاء على العتاد.

واعتبرت أن تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته "الدولة الجديدة" التي تحقق تطلعات السودانيين.