السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس

هاجر ابراهيم

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل سقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة بخان يونس.

وأفاد مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية بأنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر أن موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

وكشف أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

وأكد المصدر الفلسطيني أن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة.

ولفت إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.

خان يونس قصف إسرائيلي غزة الاحتلال إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

