شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل سقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة بخان يونس.

وأفاد مصدر مسئول في السلطة الفلسطينية بأنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر أن موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

وكشف أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

وأكد المصدر الفلسطيني أن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة.

ولفت إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.