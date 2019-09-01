سيد معوض يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بالمنتخب

يحل سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، ضيفًا مساء اليوم الأحد على برنامج " الماتش "، الذي يذاع عبر قناة صدى البلد.



ويتحدث معوض عن حقيقة ترشيحه للعمل في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر ورأيه في تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر واستبعاد محمد يوسف وطارق سليمان من الجهاز الفني، بجانب تحليل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، ورأيه في مستوى الأبيض تحت قيادة الصربي ميتشو.



برنامج " الماتش " يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء لمدة ساعة ونصف يوميا من الحادية عشر مساءً وحتى الثانية عشر والنصف صباحًا.