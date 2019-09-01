لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .



وتفاعل مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بالتصفيق الشديد خلال تواجده في المدرجات عقب إحراز مصطفى محمد هدف اللقاء عقب ضياع لاعبو نادي الزمالك العديد من الأهداف التي كادت ان تقضي على المباراة دون اللقاء الي الوقت الاضافي .



وانتهى لقاء فريق الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويلجأ الفريقان للوقت بدل الإضافي.



بدأ اللقاء باستحواذ لاعبى الاتحاد السكندرى على الكرة فى منتصف الملعب ومحاولة محاصرة الخطوط الخلفية لفريق الزمالك وقاد المغربي محمد أوناجم الجبهة اليمنى ومرر التونسي حمدي النقاز كرة عرضية تمر أعلى عارضة حارس مرمى زعيم الثغر.



سدد عمر السعيد فى الدقيقة الرابعة كرة برأسه بعدما تسلم تمريرة من عبدالله جمعة من الجبهة اليسرى يمسكها حارس الاتحاد السكندرى بسهولة.



أهدر فى الدقيقة التاسعة يوسف أوباما هدفا للزمالك بعدما تسلم تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تمر على يسار حارس الاتحاد السكندرى وكاد فى الدقيقة العاشرة طارق حامد أن يتسبب فى هجمة خطيرة بعدما اصطدمت الكرة فى جسمه ويمسكها محمد عواد حارس الزمالك قبل أن تشكل خطورة على مرمى الفارس الأبيض.



سدد عبدالله جمعة كرة قوية فى الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الاتحاد السكندري وتصدت العارضة فى الدقيقة 17 لهدف مؤكد بعدما أهدى أشرف بن شرقي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها يوسف اوباما بقوة تصطدم فى العارضة وترتد ويسددها برأسه مرة أخرى وتعلو العارضة.



تراجع لاعبو الاتحاد السكندرى إلى منتصف الملعب واتسم أداؤه بالتكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ومنح حكم الأذربيجاني بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندرى خالد قمر بعد إحتكاكه مع أحد لاعبى الزمالك فى الدقيقة 25.



وتصدت العارضة لهدف محقق بعدما أرسل حمدى النقاز كرة عرضية سددها عمر السعيد برأسه قوية أبعدها عماد السيد حارس مرمى سيد البلد فى الدقيقة 30 وتصطدم بالعارضة وترتد أمام منطقة الجزاء.



سدد المغربي محمد أوناجم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة فى الدقيقة 33 وتألق عماد السيد فى الدقيقة 38 وأبعد كرة راسية داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.



