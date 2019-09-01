ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:20 م
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
حسام الحارتي
أحرز مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر .

وتفاعل مرتضي منصور ، رئيس نادي الزمالك ، بالتصفيق الشديد خلال تواجده في المدرجات عقب إحراز مصطفى محمد هدف اللقاء عقب ضياع لاعبو نادي الزمالك العديد من الأهداف التي كادت ان تقضي على المباراة دون اللقاء الي الوقت الاضافي .

وانتهى لقاء فريق الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويلجأ الفريقان للوقت بدل الإضافي.

بدأ اللقاء باستحواذ لاعبى الاتحاد السكندرى على الكرة فى منتصف الملعب ومحاولة محاصرة الخطوط الخلفية لفريق الزمالك وقاد المغربي محمد أوناجم الجبهة اليمنى ومرر التونسي حمدي النقاز كرة عرضية تمر أعلى عارضة حارس مرمى زعيم الثغر.

سدد عمر السعيد فى الدقيقة الرابعة كرة برأسه بعدما تسلم تمريرة من عبدالله جمعة من الجبهة اليسرى يمسكها حارس الاتحاد السكندرى بسهولة.

أهدر فى الدقيقة التاسعة يوسف أوباما هدفا للزمالك بعدما تسلم تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تمر على يسار حارس الاتحاد السكندرى وكاد فى الدقيقة العاشرة طارق حامد أن يتسبب فى هجمة خطيرة بعدما اصطدمت الكرة فى جسمه ويمسكها محمد عواد حارس الزمالك قبل أن تشكل خطورة على مرمى الفارس الأبيض.

سدد عبدالله جمعة كرة قوية فى الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الاتحاد السكندري وتصدت العارضة فى الدقيقة 17 لهدف مؤكد بعدما أهدى أشرف بن شرقي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها يوسف اوباما بقوة تصطدم فى العارضة وترتد ويسددها برأسه مرة أخرى وتعلو العارضة.

تراجع لاعبو الاتحاد السكندرى إلى منتصف الملعب واتسم أداؤه بالتكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ومنح حكم الأذربيجاني بطاقة صفراء للاعب الاتحاد السكندرى خالد قمر بعد إحتكاكه مع أحد لاعبى الزمالك فى الدقيقة 25.

وتصدت العارضة لهدف محقق بعدما أرسل حمدى النقاز كرة عرضية سددها عمر السعيد برأسه قوية أبعدها عماد السيد حارس مرمى سيد البلد فى الدقيقة 30 وتصطدم بالعارضة وترتد أمام منطقة الجزاء.

سدد المغربي محمد أوناجم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة فى الدقيقة 33 وتألق عماد السيد فى الدقيقة 38 وأبعد كرة راسية داخل منطقة الجزاء إلى ضربة ركنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يهزم الزمالك 1 - 0 في القمة 118 من خطأ كارثي ..فيديو

انضم لقائمة الضحايا.. الأهلي يلطخ السجل الأبيض لـ خالد جلال قبل إقالته

الزمالك ضد مصر المقاصة .. أهداف ضائعة من شيكابالا وبن شرقي بعد 30 دقيقة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. هدف وحيد.. 4 إنذارات وفرص ضائعة فى الشوط الاول

الزمالك يهزم مصر المقاصة 1ـ 0 ويواجه الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس .. فيديو

مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى.. العارضة تحرم كتيبة ميتشو من هدف التقدم بعد 20 دقيقة

ترشيحاتنا

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

حكم إخراج كفارة بدلا من قضاء صيام رمضان .. الإفتاء تجيب

لقطات صادمة لـ مقتل مطربة شهيرة على خشبة المسرح

سبب الخسارة من الأهلي .. جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد لتألقه في الشوط الأول

أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد

آلاف اليمنيين يتظاهرون في تعز ضد مخططات الإخوان الإرهابية الخبيثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد