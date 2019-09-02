تركى آل الشيخ يرُد بقوة على متابعة انتقدته.. شاهد

رد المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادى الميريا الإسباني، على متابعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بعد أن هاجمته على طريقة استقباله لضيوفه بملابس المنزل".



مُعلقة: «‏‎لاحول ولاقوه الا بالله لا لبس لا حلاقه وبدون شراب كيف كذا فين الاتيكيت والبروتكول".



وردّ عليها تركى ال الشيخ قائلًا: «‏‎في بيتي ومع اصحابي وفي ويك اند عشان اصير برستيج البس شراب ؟! انتي بتناظري رجلي ولى شغلي ؟! بعدين انتي بتتحكمي بلبسي في بيتي ووقت راحتي».





كان تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر صورة له مع نخبة من مدربي كرة القدم، كان على رأسهم البرتغالي ماريو سيلفا، والإسباني كارلوس مارتينيز، والبرتغالي نونو ألميدا مدرب حراس المرمى.



وكتب تركى آل الشيخ على الصورة قائلًا": "قضيت واحدًا من أمتع الاجتماعات الخاصة وكان محور النقاش عن فلسفة كرة القدم الحديثة وتطوير الأكاديميات، مع نخبة من ألمع مدربي وعقول كرة القدم".



