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متحدث الري: 1500 جنيه غرامة مالية يومية على المراكب النيلية المخالفة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:45 م
مركب
مركب
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، أن قطاع حماية النيل مختص بالتراخيص الخاصة بالمراسي والمراكب النيلية؛ موضحا أن قيمة الانتفاع على المراسي والعائمات المرخصة 15 جنيها لكل متر مسطح على مدار العام.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن المراكب الثابتة تدفع 1500 جنيه غرامة يوميا لأنها مخالفة، منوها أن غرفة السياحة تقدمت بطلب للتوصل لقيمة توافقية لتحصيل مستحقات الدولة دون تحقيق أضرار لأصحاب النشاط.

وأشار إلى أن وزارة الري هدفها حماية الملكية العامة وتنشيط السياحة وتحصيل حق الدولة؛ مرددا: «هدفنا الرئيسي المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحصيل حق الدولة».

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