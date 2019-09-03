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فن

الطبيب النفسي لـ أصالة يفجر مفاجأة عنها.. والأخيرة ترد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:52 ص
أصالة
أصالة
سعيد فراج
نشر الطبيب النفسي الدكتور مصطفى النحاس، صورة له عبر إنستجرام، ظهر فيها مع الفنانة السورية أصالة نصري، برفقة طفليها "آدم" و"علي".

وكتب الطبيب النفسي الدكتور مصطفى النحاس، تعليقًا لـ أصالة، واصفًا إياها فيه، قائلًا: "زي ماكانت مغطية آدم بفستانها أصاله عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها وبمشاعرها، وأنت قاعد معاها ماينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة، وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني".

وتابع طبيب أصالة النفسي، قائلًا: "لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك، وانا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها، بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها".

ومن جانبها، ردت عليه الفنانة أصالة نصري، في التعليق على الصورة، قائلة له: "لله يسعد قلّبك دكتوري الحبيب".
الطبيب النفسي لـ أصالة يفجر مفاجأة عنها.. والأخيرة ترد

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