الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما

قُتل 5 أشخاص على الأقل إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان في جزر البهاما، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الضحايا قُتلوا بجزر أباكو بالبهاما بسبب الإعصار، ونقلت الشبكة عن رئيس وزراء البهاما، هوبيرت مينيس، وصفَهُ إعصار دوريان بـ "المدمر"، مضيفًا أنه "غير مسبوق وشامل".



وأضاف رئيس وزراء البهاما، أن المنازل والأعمال التجارية تم تدميرها بالكامل وغرقت البلاد في كمية غير عادية من الفيضانات.



وكان مركز الأعاصير الوطني الأمريكي قد أعلن أمس الأحد، اشتداد إعصار دوريان حيث توقع أن يضرب جزر البهاما وجنوب شرق الولايات المتحدة، ليصل إلى الفئة الخامسة، وهي أعلى فئة يمكن أن يصل إليها أي إعصار.



وقال المركز إن عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب البهاما، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة، إذ تصل سرعة الرياح إلى 175 ميلا في الساعة.