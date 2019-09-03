ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:29 م
تحيا مصر ترفع كفاءة
تحيا مصر ترفع كفاءة منازل
كتب محمد عبد المنعم
  • تامر عبد الفتاح:
  • أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل المبنى وتحديثه بالكامل
  • التعاون مع الأورمان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوحيد جهود العمل المجتمعي

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا، بنهاية أكتوبر القادم، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الاكثر احتياجًا في 43 قرية بالريف المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية.

من جانبه، قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأضاف تامر عبد الفتاح أن أعمال رفع كفاءة المنازل يشمل تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل، والسيدات المعيلات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قرى:
1. كلح الجبل، الرديسية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
2. نجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر .
3. العليقات، وحجازة بمركز قوص بمحافظة قنا.
4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.
5. عرب العوامر بمركز أبنوب، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
6. الروبي، الحضارة، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميرة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.
7. العواونة، ميانة، شاويش، ومعصرة نعسان بمركز إهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.
8. الشهابية، بعبش، عرفة بمركز طامية، والحبون بمركز سنورس، والبرنس، وفوز، ورحمي، وعزبة عاشور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
10. شبراهور، وطماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية.
12. البكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، حيث تضمن بروتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية.

كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.

صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات
صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء إعادة إعمار المنازل في قريتي الواقات و الحرجة بـ سوهاج

إعمار 50 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا في البحيرة .. صور

إعادة إعمار 60 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا في قنا

الأورمان تبدأ تطوير 50 منزلا بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

قرى أسوان الأكثر احتياجا تحت المجهر.. تكاتف متواصل لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.. رفع كفاءة 2885 منزلا موزعة على 100 قرية.. صور

حياة كريمة برعاية الرئيس.. تحيا مصر يبدأ أعمال تنمية في 3 قرى بسوهاج.. ويجهز أكثر من 6 آلاف وحدة سكينة بالأسمرات والمحروسة .. و80 مليون جنيه مساهمة لصندوق ذوي الإعاقة

ترشيحاتنا

خبر أسعد كل الرجال في روسيا.. طلاق أجمل نائبة بمجلس الدوما.. صور

مدرب منتخب مصر السابق عن أزمة محمد صلاح ومانى: كلوب مبسوط بكده

الخطيب يقرر ترحيل لاعبي تنس الطاولة من المغرب وإحالتهما للتحقيق

وزيرة الهجرة: نتابع بقلق مع سفارتنا بأوكرانيا تطورات أزمة الطلبة المصريين

خطة قطر في خطر.. نيمار يجهز مفاجأة صادمة لـ باريس سان جيرمان

علي جمعة يحدد 5 شروط للحجاب الشرعي للمرأة من القرآن والسُنة

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

التعليم لـ المدارس الخاصة: ممنوع تحصيل المصروفات بالعملة الأجنبية.. ولا يجوز زيادة نسبة العاملين الأجانب على 10%

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

شاهد.. لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز غارسيا على المسرح

الكويت تعلن موقفها الرسمي من هجوم حزب الله على إسرائيل

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا مايوه.. اليسا بإطلالة غير متوقعة على البحر ..شاهد

أفضل سيارة عائلية أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه.. صور

الفيوم تستعد لـ الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون