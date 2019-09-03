صندوق تحيا مصر: الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر.. والأولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات

تامر عبد الفتاح:

أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل المبنى وتحديثه بالكامل

التعاون مع الأورمان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوحيد جهود العمل المجتمعي

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا، بنهاية أكتوبر القادم، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الاكثر احتياجًا في 43 قرية بالريف المصري.يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة في 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية.من جانبه، قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.وأضاف تامر عبد الفتاح أن أعمال رفع كفاءة المنازل يشمل تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل، والسيدات المعيلات.وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى قرى:1. كلح الجبل، الرديسية بمركز إدفو بمحافظة أسوان.2. نجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر .3. العليقات، وحجازة بمركز قوص بمحافظة قنا.4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.5. عرب العوامر بمركز أبنوب، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.6. الروبي، الحضارة، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميرة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.7. العواونة، ميانة، شاويش، ومعصرة نعسان بمركز إهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.8. الشهابية، بعبش، عرفة بمركز طامية، والحبون بمركز سنورس، والبرنس، وفوز، ورحمي، وعزبة عاشور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.10. شبراهور، وطماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية.12. البكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالي يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، حيث تضمن بروتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية.كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.